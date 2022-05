Marattin e il disastro economico della Russia: “Crollo del Pil e inflazione alle stelle” (Di domenica 22 maggio 2022) Luigi Marattin, deputato di Italia viva e presidente della Commissione Finanze della Camera, viene interrogato da Veronica Gentili sull'utilità delle sanzioni o se ne stiamo pagando noi le conseguenze. L'esperto di economia è ospite dell'edizione del 22 maggio di Controcorrente, talk show di Rete4, e dice la sua: “Bisognerebbe capire cosa sarebbe successo senza sanzioni. Il rublo ha recuperato dal punto di vista economico, non ha continuato a rimanere basso come nei primi giorni dopo il primo pacchetto di sanzioni. Tutti i dati ci dicono che il Pil in Russia sta crollando e l'inflazione sta aumentando. Certo in una società democratica quando i soldi in tasca diminuiscono e i costi che paghi per fare la spesa sono molto aumentati qualcuno si arrabbia e mette in discussione il potere. La ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) Luigi, deputato di Italia viva e presidenteCommissione FinanzeCamera, viene interrogato da Veronica Gentili sull'utilità delle sanzioni o se ne stiamo pagando noi le conseguenze. L'esperto di economia è ospite dell'edizione del 22 maggio di Controcorrente, talk show di Rete4, e dice la sua: “Bisognerebbe capire cosa sarebbe successo senza sanzioni. Il rublo ha recuperato dal punto di vista, non ha continuato a rimanere basso come nei primi giorni dopo il primo pacchetto di sanzioni. Tutti i dati ci dicono che il Pil insta crollando e l'sta aumentando. Certo in una società democratica quando i soldi in tasca diminuiscono e i costi che paghi per fare la spesa sono molto aumentati qualcuno si arrabbia e mette in discussione il potere. La ...

