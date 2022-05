Mara Venier sulla concorrenza di Canale 5: “Si sono caricati a pallettoni contro di me quest’anno” (Di domenica 22 maggio 2022) Mara Venier ieri pomeriggio è stata ospite a TvTalk dove ha avuto l’opportunità di parlare di Domenica In. Da due anni a questa parte, la trasmissione – oltre a fare intrattenimento – si occupa anche di attualità, fra Covid e guerra. “Tutto è partito l’anno scorso con la pandemia, quando non c’erano i vaccini ed io chiesi di fermarmi. Avevo paura. Io con un’età a rischio e mio marito con dei problemi polmonari a casa. Avevo paura e mi sono fermata una domenica. Il lunedì mattina mi ha chiamato il direttore generale e mi ha detto ‘noi non possiamo obbligarti ma in questo momento sei l’unica che può parlare al cuore delle persone e rassicurarle‘. Io in quel momento ero molto impaurita e non facevo altro che piangere, gli chiesi un’ora per pensarci, ma dopo dieci minuti lo richiamai e gli dissi di sì. sono andata in onda ... Leggi su biccy (Di domenica 22 maggio 2022)ieri pomeriggio è stata ospite a TvTalk dove ha avuto l’opportunità di parlare di Domenica In. Da due anni a questa parte, la trasmissione – oltre a fare intrattenimento – si occupa anche di attualità, fra Covid e guerra. “Tutto è partito l’anno scorso con la pandemia, quando non c’erano i vaccini ed io chiesi di fermarmi. Avevo paura. Io con un’età a rischio e mio marito con dei problemi polmonari a casa. Avevo paura e mifermata una domenica. Il lunedì mattina mi ha chiamato il direttore generale e mi ha detto ‘noi non possiamo obbligarti ma in questo momento sei l’unica che può parlare al cuore delle persone e rassicurarle‘. Io in quel momento ero molto impaurita e non facevo altro che piangere, gli chiesi un’ora per pensarci, ma dopo dieci minuti lo richiamai e gli dissi di sì.andata in onda ...

