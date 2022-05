Mara Venier si arrende, quel gesto sincero vale mille parole: LEI cade nelle sue braccia -FOTO (Di domenica 22 maggio 2022) Mara Venier dimostra tutto il suo affetto. Materna e premurosa, non manca mai di dare la giusta attenzione ai suoi ospiti domenicali. Mara Venier si prepara per la lunga diretta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 22 maggio 2022)dimostra tutto il suo affetto. Materna e premurosa, non manca mai di dare la giusta attenzione ai suoi ospiti domenicali.si prepara per la lunga diretta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - ParliamoDiNews : Mara Venier, persi 8 kg in passato: la dieta dopo dolore al petto - - zazoomblog : Domenica In da Mara Venier si parla della strage di Capaci. Mika e Federica Pellegrini tra gli altri ospiti -… - Alexand72839379 : Mara Venier che nelle storie di Instagram riprende Francesco al rilive ??...mi fa sperare che lo vedremo alla serata di domenica in... -