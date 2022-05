Manuel Bortuzzo e Lulù | l’ex gieffina si esprime sulla rottura

Leggi su 361magazine

(Di domenica 22 maggio 2022) Torna a parlare Maria Monsè, che è intervenutastoria finita tra i due ex gieffiniSelassiè La nota opinionista e due volte ex concorrente del GF Vip Maria Monsè ha rotto il silenzioquestione. I suoi due ex coinquilini nella casa più spiata d’Italia, come noto da tempo si sono lasciati e la siciliana si è volutare sui due giovani nel corso di un intervento a Radio Radio nella trasmissione Non succederà più: Ricordo che ero in treno, stavo tornando dalla festa di compleanno di Delia ed ho ricevuto questa notizia che era stata appena pubblicata dai miei amici. Io ero stata una di quelle che l’avevano detto sin dall’inizio quanto i tempi erano ancora non sospetti. Ero stata estremamente ...