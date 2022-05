manchester City | Guardiola | 'Mai vista una squadra come il Liverpool | ma noi verremo ricordati Siamo leggende'

Advertising

SkySportsPL : RODRIIIIII!!! Manchester City equalise!! ?? - Footstats : ?? Pep Guardiola com o Manchester City na Premier League: 16/17 - ?? 17/18 - ?? 18/19 - ?? 19/20 - ?? 20/21 - ?? 21/22 -… - InvictosSomos : ¡¡MANCHESTER CITY 1-2 ASTON VILLA!! - Piergiulio58 : Premier, Manchester City campione: 3-2 all’Aston Villa in rimonta- - VirtualRaven : RT @Gianl1974: calciatore della Nazionale ucraina Oleksandr Zinchenko è diventato il campione d'Inghilterra Questa è la quarta volta che v… -

... i rossoneri infatti, in quanto campioni d'Italia, s aranno teste di serie con, Real Madrid, PSG, Bayern Monaco, Porto e Eintracht Francoforte (vincitore Europa League). A completare ...Ilvuole sinceramente con il portiere dell'Aston Villa Robin Olsen , che è stato aggredito dopo il fischio finale della partita di oggi quando i tifosi sono entrati in campo '. Lo scrive ...Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Sky dopo la vittoria del quarto campionato negli ultimi cinque anni: "L'ultima partita è sempre speciale, ci sono state tante emozioni.Il Manchester City è campione d'Inghilterra ma l'ultima giornata di Premier ha riservato emozioni visto che squadra di Guardiola ha vinto in rimonta sull'Aston Villa per 3-2, dopo essere stata in ...