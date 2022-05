L’Ue chiede di aumentare le tasse sulla casa, Confedilizia: “Il centrodestra fermi la riforma fiscale” (Di domenica 22 maggio 2022) «Finisce la pandemia e la Commissione europea torna a riproporre la sua “raccomandazione” all’Italia di aggiornare il catasto per aumentare le tasse sulla casa”:così il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, commentando le anticipazioni di stampa. «È sconcertante – prosegue Spaziani Testa – e il fatto che qualcuno già parli di “assist” nei confronti di Palazzo Chigi è significativo. Non va dimenticato, infatti, che la relazione del Ministero dell’economia che accompagna la delega fiscale ammette espressamente che l’articolo sul catasto è “coerente” con la richiesta della Ue di aumentare l’imposizione sugli immobili attraverso l’intervento sul catasto». LEGGI ANCHE Sì di Lega e Forza Italia su fisco e riforma del catasto. FdI: ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 22 maggio 2022) «Finisce la pandemia e la Commissione europea torna a riproporre la sua “raccomandazione” all’Italia di aggiornare il catasto perle”:così il presidente diGiorgio Spaziani Testa, commentando le anticipazioni di stampa. «È sconcertante – prosegue Spaziani Testa – e il fatto che qualcuno già parli di “assist” nei confronti di Palazzo Chigi è significativo. Non va dimenticato, infatti, che la relazione del Ministero dell’economia che accompagna la delegaammette espressamente che l’articolo sul catasto è “coerente” con la richiesta della Ue dil’imposizione sugli immobili attraverso l’intervento sul catasto». LEGGI ANCHE Sì di Lega e Forza Italia su fisco edel catasto. FdI: ...

