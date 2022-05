Luca de Meo (Renault) - "Inclusione, sostenibilità, sicurezza: i nostri valori per creare valore" (Di domenica 22 maggio 2022) un Luca de Meo in grande forma quello con cui abbiamo parlato in occasione del lancio della Scénic concept all'interno di Change Now, la manifestazione parigina dedicata al mondo della sostenibilità. Uscita dalla Russia, crisi dei semiconduttori, transizione elettrica, capitalizzazione del gruppo: una chiacchierata a tutto campo in cui il top manager italiano non soltanto disegna la traiettoria di sviluppo della Renault, ma affronta altresì con l'abituale lucidità i principali temi che popolano giorni, sogni e incubi di chi lavora nell'automotive. Allora, com'è stato abbandonare la Russia?Ah, noi ormai siamo fuori. Abbiamo trovato un accordo con la controparte per spostare le azioni sotto il loro controllo in cambio di una cifra simbolica. Ci siamo comunque riservati un'opzione per ritornare - alle condizioni da noi ritenute opportune ... Leggi su quattroruote (Di domenica 22 maggio 2022) unde Meo in grande forma quello con cui abbiamo parlato in occasione del lancio della Scénic concept all'interno di Change Now, la manifestazione parigina dedicata al mondo della. Uscita dalla Russia, crisi dei semiconduttori, transizione elettrica, capitalizzazione del gruppo: una chiacchierata a tutto campo in cui il top manager italiano non soltanto disegna la traiettoria di sviluppo della, ma affronta altresì con l'abituale lucidità i principali temi che popolano giorni, sogni e incubi di chi lavora nell'automotive. Allora, com'è stato abbandonare la Russia?Ah, noi ormai siamo fuori. Abbiamo trovato un accordo con la controparte per spostare le azioni sotto il loro controllo in cambio di una cifra simbolica. Ci siamo comunque riservati un'opzione per ritornare - alle condizioni da noi ritenute opportune ...

