Loredana Bertè | le foto del concerto al Teatro Brancaccio di Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 maggio 2022), dopo il rinvio dello scorso marzo dovuto a problemi di salute, è tornata sul palco deldicon l’attesissimo appuntamento capitolino del tour che ha registrato il sold out. L’artista di Bagnara Calabra ha pubblicato lo scorso novembre “Manifesto” , diciassettesimo album in studio, anticipato dalla superhit “Figlia Di…” . A febbraio da Montecatini è partito il tour con il quale la voce di “Sei Bellissima” sta presentando i nuovi brani nei maggiori teatri della penisola. Nel nuovo lavoro in studio dellaè presente “Ho Smesso Di Tacere“, canzone che le ha donato Luciano Ligabue, ispirato dal racconto di uno stupro subito da. Manifesto si arricchisce delle collaborazioni di Fedez per “Lacrime In Limousine”, J-Ax in ...