Loeb vs Ogier: nuova sfida al Safari, poi Catalunya? (Di domenica 22 maggio 2022) È stato ufficializzato in Portogallo che la sfida tra Sébastien Loeb e Sébastien Ogier viene rimandata al Safari Rally. I due campioni francesi, vincitori di 17 Mondiali Piloti, non sono riusciti a sfidarsi nel Rally del Portogallo, tra forature della Toyota GR Yaris Rally1, muretti centrati dalla Puma Rally1, ritiri per entrambi e super rally Source Leggi su rallyeslalom (Di domenica 22 maggio 2022) È stato ufficializzato in Portogallo che latra Sébastiene Sébastienviene rimandata alRally. I due campioni francesi, vincitori di 17 Mondiali Piloti, non sono riusciti arsi nel Rally del Portogallo, tra forature della Toyota GR Yaris Rally1, muretti centrati dalla Puma Rally1, ritiri per entrambi e super rally Source

Advertising

motorionline : #WRC | Elfyn Evans continua a comandare al #RallyPortugal 2022, ma Kalle Rovanpera è ancora sulle sue tracce. Di nu… - MassimoBonzo : RT @rallyssimo: In Portogallo altra mattinata in cui succede di tutto. Resta una certezza: la Yaris è una macchina incredibile. https://t.c… - rallyssimo : In Portogallo altra mattinata in cui succede di tutto. Resta una certezza: la Yaris è una macchina incredibile. - andrea95l : RT @thelastcornerit: Rally Portogallo, SS9: Evans al comando dopo la prima giornata, OUT Loeb ed Ogier - -