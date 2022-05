Liverpool-Wolverhampton, le formazioni ufficiali (Di domenica 22 maggio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Liverpool-Wolverhampton, match valevole per la 38a e ultima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Anthony Taylor. Calcio d’inizio ore 17:00 ad Anfield. Un pomeriggio di fine maggio incandescente quello che si vivrà nell’ultimo weekend di Premier. Arrivati all’ultima giornata, ci sono ancora dei verdetti da decidere. Tra lotta al titolo, quarto posto e salvezza, questo turno sarà sicuramente molto divertente e pieno di emozioni. Chi si sta giocando la vittoria del campionato è il Liverpool. Gli uomini di Klopp dopo una grande rimonta che gli ha portati a solo un punto di distanza dal City, ospiteranno un Wolverhampton già sicuro dell’ottavo posto. Dopo il successo in FA Cup in finale ai rigori contro il Chelsea, i Reds sono ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 22 maggio 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la 38a e ultima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Anthony Taylor. Calcio d’inizio ore 17:00 ad Anfield. Un pomeriggio di fine maggio incandescente quello che si vivrà nell’ultimo weekend di Premier. Arrivati all’ultima giornata, ci sono ancora dei verdetti da decidere. Tra lotta al titolo, quarto posto e salvezza, questo turno sarà sicuramente molto divertente e pieno di emozioni. Chi si sta giocando la vittoria del campionato è il. Gli uomini di Klopp dopo una grande rimonta che gli ha portati a solo un punto di distanza dal City, ospiteranno ungià sicuro dell’ottavo posto. Dopo il successo in FA Cup in finale ai rigori contro il Chelsea, i Reds sono ...

