LIVE Spezia-Napoli 0-1: la sblocca subito Politano. Partita sospesa per incidenti sugli spalti (Di domenica 22 maggio 2022) La fine dei giochi. Il Napoli di Luciano Spalletti scende in campo per l'ultima volta in questa stagione, allo stadio Picco di La Spezia... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) La fine dei giochi. Ildi Luciano Spalletti scende in campo per l'ultima volta in questa stagione, allo stadio Picco di La...

Advertising

SkySport : Spezia-Napoli momentaneamente sospesa per incidenti sugli spalti: le news LIVE #SkySport #SpeziaNapoli - zazoomblog : LIVE – Spezia-Napoli 0-0: iniziata la partita - #Spezia-Napoli #iniziata #partita - peppesz : RT @SkySport: Spezia-Napoli momentaneamente sospesa per incidenti sugli spalti: le news LIVE #SkySport #SpeziaNapoli - AndresCorder0s : RT @SkySport: Spezia-Napoli momentaneamente sospesa per incidenti sugli spalti: le news LIVE #SkySport #SpeziaNapoli - themercatoway : RT @SkySport: Spezia-Napoli momentaneamente sospesa per incidenti sugli spalti: le news LIVE #SkySport #SpeziaNapoli -