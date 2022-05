LIVE – Spezia-Napoli 0-1 (4? Politano): grande azione, Politano sblocca il match! (Di domenica 22 maggio 2022) Buongiorno a tutti cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Spezia-Napoli, gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A. La sfida vede impegnate due squadre che hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi e non hanno nulla da chiedere al campionato. Lo Spezia di Thiago Motta ha infatti conquistato la salvezza con una giornata d’anticipo al termine di un percorso burrascoso ed esaltante. Il Napoli, dopo aver visto sfumare il sogno Scudetto, ha consolidato la terza posizione ed ha agguantato il traguardo Champions League. FOTO: Getty – Napoli Spezia Le formazioni ufficiali Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Antiste; Manaj. All.: ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Buongiorno a tutti cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A. La sfida vede impegnate due squadre che hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi e non hanno nulla da chiedere al campionato. Lodi Thiago Motta ha infatti conquistato la salvezza con una giornata d’anticipo al termine di un percorso burrascoso ed esaltante. Il, dopo aver visto sfumare il sogno Scudetto, ha consolidato la terza posizione ed ha agguantato il traguardo Champions League. FOTO: Getty –Le formazioni ufficiali(4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Antiste; Manaj. All.: ...

