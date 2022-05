LIVE Milan-Inter, è il giorno dello scudetto: i Singer a Reggio Emilia. Theo: 'Diavolo, sempre con te' (Di domenica 22 maggio 2022) Una Serie A divertente, come non si vedeva da anni. E una lotta scudetto infuocata, che darà il suo verdetto all’ultimo respiro:... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Una Serie A divertente, come non si vedeva da anni. E una lottainfuocata, che darà il suo verdetto all’ultimo respiro:...

Advertising

sportli26181512 : LIVE Milan-Inter, è il giorno dello scudetto: i Singer a Reggio Emilia. Theo: 'Diavolo, sempre con te': Una Serie A… - cmdotcom : LIVE #Milan e #Inter, è il giorno dello #scudetto: la giornata minuto per minuto. I Singer a Reggio Emilia, Theo: '… - ilcirotano : LIVE Alle 18 Sassuolo-Milan: invasione rossonera a Reggio Emilia - - morelli_rinaldo : ++LIVE SPECIALE #SCUDETTO++ Questa sera, al termine di #SassuoloMilan e #InterSampdoria, ci troveremo in diretta p… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: SERIE A THE LAST DUEL: SASSUOLO-MILAN, INTER-SAMPDORIA DIRETTA GOL LIVE #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… -