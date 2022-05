LIVE – Lussemburgo-Italia 0-1, Europei Under 17 2022 (DIRETTA) (Di domenica 22 maggio 2022) La DIRETTA LIVE di Lussemburgo-Italia, terzo match degli Europei Under 17 2022. Dopo la vittoria contro Israele, gli azzurri sono pronti a tornare in campo per andare a caccia di un altro successo e accedere alla fase eliminazione DIRETTA. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di domenica 22 maggio. Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI CLASSIFICHE E RISULTATI COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Lussemburgo-Italia 0-1 (25? Di Maggio) 46? – Si riparte! 45’+2 – Poche emozioni dopo la rete azzurra e si va negli spogliatoi ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ladi, terzo match degli17. Dopo la vittoria contro Israele, gli azzurri sono pronti a tornare in campo per andare a caccia di un altro successo e accedere alla fase eliminazione. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di domenica 22 maggio. Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI CLASSIFICHE E RISULTATI COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA0-1 (25? Di Maggio) 46? – Si riparte! 45’+2 – Poche emozioni dopo la rete azzurra e si va negli spogliatoi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Lussemburgo-Italia 0-0 Europei Under 17 2022 (DIRETTA) - #Lussemburgo-Italia #Europei #Under - Calciodiretta24 : Europeo U17, Italia - Lussemburgo: diretta live e risultato in tempo reale -