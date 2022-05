LIVE – Lussemburgo-Italia 0-0 | Europei Under 17 2022 DIRETTA

(Di domenica 22 maggio 2022) Ladi, terzo match degli17. Dopo la vittoria contro Israele, gli azzurri sono pronti a tornare in campo per andare a caccia di un altro successo e accedere alla fase eliminazione. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di domenica 22 maggio. Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI CLASSIFICHE E RISULTATI COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA0-0 1? – Si parte! Buon divertimento a tutti. 18:50 – Buon pomeriggio amiche ed amici di Sportface.it e ...

Advertising

Calciodiretta24 : Europeo U17, Italia - Lussemburgo: diretta live e risultato in tempo reale -

George 1 - 0 (90 ) EUROPA EUROPEI U17 Olanda U17 - Francia U17 0 - 1 (*) Polonia U17 - Bulgaria U17 0 - 0 (*) Germania U17 - Israele U17 19:00U17 - Italia U17 19:00 FINLANDIA ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ]U17: . A disposizione: ITALIA U17: . A disposizione: Reti: Le parole di Esposito alla vigilia "Una partita decisiva per andare ai quarti e ...La partita Italia U17 - Lussemburgo U17 del 22 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata dell'Europeo di categoria ...Il match decisivo per il passaggio del turno. La nazionale italiana under 17 affronta il Lussemburgo nella terza e ultima giornata del gruppo A degli europei di categoria. Ma dove vedere la partita de ...