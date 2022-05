LIVE – Giro d’Italia 2022, quindicesima tappa Rivarolo Canavese-Cogne: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 22 maggio 2022) La DIRETTA scritta della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la cui seconda settimana termina oggi con la Rivarolo Canavese-Cogne di 178 chilometri. Una frazione da quasi 4000 metri di disLIVEllo e con tre salite finali in rapida successione: dopo gli attacchi da lontano di ieri a Torino, un’altra occasione per cambiare la classifica generale che adesso vede Richard Carapaz in maglia rosa. Sportface vi racconterà la corsa fin dal chilometro zero, per non farvi perdere davvero nulla. Segui il LIVE a partire dalle 12:25 quindicesima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO COME SEGUIRE LA ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Lascritta delladel, la cui seconda settimana termina oggi con ladi 178 chilometri. Una frazione da quasi 4000 metri di disllo e con tre salite finali in rapida successione: dopo gli attacchi da lontano di ieri a Torino, un’altra occasione per cambiare la classifica generale che adesso vede Richard Carapaz in maglia rosa. Sportface vi racconterà la corsa fin dal chilometro zero, per non farvi perdere davvero nulla. Segui ila partire dalle 12:25: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO COME SEGUIRE LA ...

