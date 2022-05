L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 18: “Please don’t go!” (Di domenica 22 maggio 2022) Io non so perché voi guardiate i reality, io lo faccio per divertirmi, non pensare per qualche ora e se è possibile ridere di gusto. Ebbene quest’edizione delL’Isola dei Famosi mi sta dando proprio questo. Se ripenso all’edizione scorsa ho ancora gli incubi: un’edizione pesante e noiosa, e sono partita molto scettica anche su questa, in più è partita dopo 6 mesi di pipponi e moralismi di GF Vip. Insomma la davo per perdente sin dall’inizio e invece… Il trio in studio è la carta vincente. Sì il cast è forte e le dinamiche non mancano, ma Nicola, Ilary e Vladimir sono favolosi! Venerdì quando Pamela Petrarolo ha vinto la prova e hanno fatto partire Please don’t go ballando in studio, io sono morta dal ridere. Nicola che imita a le ragazze di Non è la rai, top. E quando hanno fatto entrare lo sgabello per Ilary con la ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 22 maggio 2022) Io non so perché voi guardiate i reality, io lo faccio per divertirmi, non pensare per qualche ora e se è possibile ridere di gusto. Ebbene quest’edizione deldeimi sta dando proprio questo. Se ripenso all’edizione scorsa ho ancora gli incubi: un’edizione pesante e noiosa, e sono partita molto scettica anche su questa, in più è partita dopo 6 mesi di pipponi e moralismi di GF Vip. Insomma la davo per perdente sin dall’inizio e invece… Il trio in studio è la carta vincente. Sì il cast è forte e le dinamiche non mancano, ma Nicola, Ilary e Vladimir sono favolosi! Venerdì quando Pamela Petrarolo ha vinto la prova e hanno fatto partirego ballando in studio, io sono morta dal ridere. Nicola che imita a le ragazze di Non è la rai, top. E quando hanno fatto entrare lo sgabello per Ilary con la ...

