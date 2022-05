L'ipocrisia di chi oggi celebra Falcone ma trent'anni fa lavorava per isolarlo (Di domenica 22 maggio 2022) Troppe commemorazioni di Giovanni Falcone restano velate dall'ipocrisia, perché rimuovono le circostanze ambientali in cui maturò il terribile attentato mafioso di Capaci. Adesso tutti celebrano il giudice eroe, ma quando nel 1991 il ministro Martelli lo chiamò a lavorare a Roma la magistratura gli aveva fatto terra bruciata intorno: il Csm non lo volle alla guida dell'Ufficio Istruzione e poi della Procura di Palermo, la Cassazione aveva messo in dubbio l'assunto fondamentale dei processi da lui istruiti, e cioè che la mafia avesse una struttura unitaria e gerarchica di comando, il suo capo gli aveva sottratto le inchieste più importanti, mentre il sindaco di Palermo Orlando era arrivato a denunciarlo al Csm con l'accusa infamante di tenere nascosti nei cassetti della Procura «i nomi dei mandanti politici dei più gravi ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) Troppe commemorazioni di Giovrestano velate dall', perché rimuovono le circostanze ambientali in cui maturò il terribile attentato mafioso di Capaci. Adesso tuttino il giudice eroe, ma quando nel 1991 il ministro Martelli lo chiamò a lavorare a Roma la magistratura gli aveva fatto terra bruciata intorno: il Csm non lo volle alla guida dell'Ufficio Istruzione e poi della Procura di Palermo, la Cassazione aveva messo in dubbio l'assunto fondamentale dei processi da lui istruiti, e cioè che la mafia avesse una struttura unitaria e gerarchica di comando, il suo capo gli aveva sottratto le inchieste più importanti, mentre il sindaco di Palermo Orlando era arrivato a denunciarlo al Csm con l'accusa infamante di tenere nascosti nei cassetti della Procura «i nomi dei mandanti politici dei più gravi ...

