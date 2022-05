“Linguaggio primitivo e nessuna logica”: 95% di bocciati alla prova scritta in magistratura. Il commissario: “Centinaia i temi imbarazzanti” (Di domenica 22 maggio 2022) temi redatti “in un italiano primitivo, senza alcuna logica argomentativa, quasi non valutabili“. E tanti altri “privi dei requisiti minimi, pieni di refusi ed errori concettuali e di diritto“. È il quadro preoccupante emerso dalla correzione delle prove scritte dell’ultimo concorso in magistratura, uno dei peggiori di sempre: nonostante i 3.797 elaborati consegnati (il numero più alto degli ultimi anni) la commissione ne ha giudicati idonei appena 220, il 5,7%. Lasciando così scoperti, ancor prima delle prove orali, novanta dei 310 posti banditi dall’ex ministro Alfonso Bonafede nel lontano 2019. Per fare un paragone, agli scritti del concorso 2018 era risultato idoneo il 9,7%, a quello del 2017 il 18%, a quello del 2016 il 13%, a quello del 2015 il 12,6%. E ad accedere agli orali è sempre stato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022)redatti “in un italiano, senza alcunaargomentativa, quasi non valutabili“. E tanti altri “privi dei requisiti minimi, pieni di refusi ed errori concettuali e di diritto“. È il quadro preoccupante emerso dcorrezione delle prove scritte dell’ultimo concorso in, uno dei peggiori di sempre: nonostante i 3.797 elaborati consegnati (il numero più alto degli ultimi anni) la commissione ne ha giudicati idonei appena 220, il 5,7%. Lasciando così scoperti, ancor prima delle prove orali, novanta dei 310 posti banditi dall’ex ministro Alfonso Bonafede nel lontano 2019. Per fare un paragone, agli scritti del concorso 2018 era risultato idoneo il 9,7%, a quello del 2017 il 18%, a quello del 2016 il 13%, a quello del 2015 il 12,6%. E ad accedere agli orali è sempre stato un ...

Advertising

sant_px : RT @fattoquotidiano: “Linguaggio primitivo e zero logica”: record di posti scoperti al concorso in magistratura. Il commissario: “Centinaia… - CapaGira : RT @fattoquotidiano: “Linguaggio primitivo e zero logica”: record di posti scoperti al concorso in magistratura. Il commissario: “Centinaia… - fattoquotidiano : “Linguaggio primitivo e zero logica”: record di posti scoperti al concorso in magistratura. Il commissario: “Centin… -

Come il progressismo ha distrutto la scuola italiana ... in un mondo in cui bisogna esprimere un pensiero con al massimo 140 caratteri (vedi Twitter) o con video di pochi secondi su Tik Tok e dove si sta tornando a una sorta di linguaggio primitivo per ... L'AQUILA CELEBRA IL COMPATRONO SAN BERNARDINO DA SIENA, IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI Bernardino, con il suo linguaggio semplice e avvincente, ha qualcosa da dirci. È la parola del ... Era un ritorno al primitivo ideale di San Francesco, nella totale obbedienza ai legittimi superiori: '... Il Fatto Quotidiano Noi maschi e le molestie alla festa degli Alpini Vorrei rivolgere qualche domanda agli uomini, sì insomma ai maschi come. Domande a cui non so dare una risposta netta, ma suscitando dubbi e sospetti su di noi. Su di me. Su di noi di genere maschile. ... in un mondo in cui bisogna esprimere un pensiero con al massimo 140 caratteri (vedi Twitter) o con video di pochi secondi su Tik Tok e dove si sta tornando a una sorta diper ...Bernardino, con il suosemplice e avvincente, ha qualcosa da dirci. È la parola del ... Era un ritorno alideale di San Francesco, nella totale obbedienza ai legittimi superiori: '... “Linguaggio primitivo e zero logica”: record di posti scoperti al concorso in magistratura Vorrei rivolgere qualche domanda agli uomini, sì insomma ai maschi come. Domande a cui non so dare una risposta netta, ma suscitando dubbi e sospetti su di noi. Su di me. Su di noi di genere maschile.