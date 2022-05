Lingotti d'oro e potere illimitato: il rinnovo di Mbappé secondo i social (Di domenica 22 maggio 2022) Kylian Mbappé ha rinnovato il suo contatto col Paris Saint - Germain fino al 2026 per uno stipendio record, si parla di 130 milioni alla firma e 30 netti a stagione. Ecco come hanno reagito i social Leggi su video.gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Kylianha rinnovato il suo contatto col Paris Saint - Germain fino al 2026 per uno stipendio record, si parla di 130 milioni alla firma e 30 netti a stagione. Ecco come hanno reagito i

Advertising

puntodilucescam : RT @cucca_giovanna: @puntodilucescam Ma basta! La Cirinnà ha i soldi del cane,Poggiolini i lingotti d'oro nei pouf, quell'altro una casa re… - cucca_giovanna : @puntodilucescam Ma basta! La Cirinnà ha i soldi del cane,Poggiolini i lingotti d'oro nei pouf, quell'altro una cas… - yukychankouran : @Marco_17_17_17 @Namaste180760 Finalmente se tira le vecchiaccie cuoia ne avremo uno in meno da mantenere a lingotti d'oro ogni mese. - saimon83ful : @sedriano83 @DiMarzio @LaLiga @PSG_inside Secondo me nn si saprà mai di preciso la cifra ma mbappe per rifiutate il… - Bidiberio : @pizzorn3 @zingaromarcelbs @gigitex64 Ovviamente se compri oro 24 K in lingotti è meglio, ma anche l'oro 750 va ben… -