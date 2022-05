L’incredibile storia di Max: il gatto rapito dai russi in Ucraina finisce in Bielorussia. Ma fugge e riabbraccia la proprietaria in Repubblica Ceca (Di domenica 22 maggio 2022) La storia di Max è già pronta per diventare la trama di un romanzo se non di un film. Lui è un bellissimo gatto rossiccio con le zampe e una macchia bianche che viveva sereno a Bucha, in Ucraina. Quando la città Ucraina viene invasa dai russi la s ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 22 maggio 2022) Ladi Max è già pronta per diventare la trama di un romanzo se non di un film. Lui è un bellissimorossiccio con le zampe e una macchia bianche che viveva sereno a Bucha, in. Quando la cittàviene invasa daila s ... sul sito.

Advertising

LaStampa : L’incredibile storia di Max: il gatto rapito dai russi in Ucraina finisce in Bielorussia. Ma fugge e riabbraccia la… - ignaziocorrao : Davanti alle coste di #Gela in #Sicilia c’è uranio impoverito!! E sapete cosa sta succedendo? Vogliono costruire un… - clubdoria46 : 'Io non sono un uomo, io sono #Cantona'. L'incredibile storia di #King #Eric... - frankowl43 : RT @LaStampa: L’incredibile storia di Max: il gatto rapito dai russi in Ucraina finisce in Bielorussia. Ma fugge e riabbraccia la proprieta… - chruggeriTg2 : Il miao-coraggio ha questo muso. 'L’incredibile storia di Max: il gatto rapito dai russi in Ucraina finisce in Biel… -