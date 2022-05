L’importanza della giornata mondiale della biodiversità (Di domenica 22 maggio 2022) Il rapporto 2022 del World Economic Forum sui principali rischi che la nostra società dovrà affrontare nei prossimi anni, indica tra i primi quelli ambientali: la lentezza nell’affrontare la crisi climatica; gli eventi meteorologici estremi; la perdita di biodiversità; la crisi delle risorse naturali; i danni ambientali causati dalle attività umane. Siamo ormai nel pieno di quel “Decennio di azione” per trasformare il mondo, come indica l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. E quale occasione migliore per ricordare l’urgenza delle tematiche ambientali se non la giornata mondiale sulla biodiversità, indetta dall’Onu per il 22 maggio. Che il 2022 potrebbe essere un anno decisivo per adottare finalmente quel “quadro globale della biodiversità ... Leggi su formiche (Di domenica 22 maggio 2022) Il rapporto 2022 del World Economic Forum sui principali rischi che la nostra società dovrà affrontare nei prossimi anni, indica tra i primi quelli ambientali: la lentezza nell’affrontare la crisi climatica; gli eventi meteorologici estremi; la perdita di; la crisi delle risorse naturali; i danni ambientali causati dalle attività umane. Siamo ormai nel pieno di quel “Decennio di azione” per trasformare il mondo, come indica l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. E quale occasione migliore per ricordare l’urgenza delle tematiche ambientali se non lasulla, indetta dall’Onu per il 22 maggio. Che il 2022 potrebbe essere un anno decisivo per adottare finalmente quel “quadro globale...

