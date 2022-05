Liga | l'ultima giornata LIVE | Villarreal e Athletic Bilbao si giocano la Conference League Salvezza | lotta a tre

Advertising

cmdotcom : #Liga , l'ultima giornata LIVE: Villarreal e Athletic Bilbao si giocano la #ConferenceLeague , Atletico e Siviglia… - Vlostissimo : Alle 18 ci sarà l'ultima partita della Liga 2006-07 - rompipallex : Ultima giornata anche di Liga quindi ecco a voi i momenti più belli dell' FC Barcelona in questo campionato 2021-22...?? - sportli26181512 : #Mbappé ha rinnovato: è ufficiale. Bufera #Liga: 'Denunciamo il #Psg alla Uefa': L'annuncio sui canali social del c… - sportli26181512 : Liga, il #Valencia chiude con il sorriso: 2-0 al #CeltaVigo: Nell'ultima di campionato un gol di Gomez e un'autoret… -

Tuttosport

Commenta per primo Stadio vuoto e antistadio gremito . È stata una scena surreale quella che si è materializzata ieri a Valencia in occasione dell'gara casalinga della. In campo la squadra di casa ha affrontato e battuto 2 - 0 il Celta Vigo. Ma ciò è avvenuto davanti a pochissimi intimi. Gli spalti del Mestalla erano infatti deserti. ...City 2 - 2 15:00 Wolves - Norwich 1 - 1 17:30 Everton - Brentford 2 - 3 CALCIO - LA19:30 A. Bilbao - Osasuna 2 - 0 19:30 A. Madrid - Siviglia 1 - 1 19:30 Betis - Granada CF 2 - 0 19:30 Celta - ... Liga, Valencia vince l'ultima: 2-0 al Celta Vigo Stadio vuoto e antistadio gremito. È stata una scena surreale quella che si è materializzata ieri a Valencia in occasione dell'ultima gara casalinga della Liga. In campo la squadra di casa ha ...L’attaccante francese ha accettato di rimanere al Paris St-Germain, rifiutando il trasferimento al Real Madrid. Esonerato il direttore sportivo dei campioni di Francia ...