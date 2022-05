L'ex giudice Caselli accusa la politica: “Non si occupa mai di mafia” (Di domenica 22 maggio 2022) A 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nella strage di Capaci, Giancarlo Caselli, ex procuratore di Palermo e di Torino, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in Più su Rai3, ricorda il magistrato che per combattere Cosa Nostra ha perso la vita. “I mafiosi sopravvivono nel tempo perché la spina dorsale del loro potere sono le relazioni esterne. Oggi - ha spiegato Caselli - il pentimento è depotenziato ed in realtà è un caposaldo della lotta alla mafia. La mafia nell'agenda politica è sempre all'ultimo posto, o non c'è, invece dovrebbe essere oggetto di specifica attenzione, la mafia è un camaleonte e si adatta sempre al periodo. Bisogna occuparsene con continuità. Avvelena parti legali dello Stato consistenti, quando non sono ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) A 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone, ucciso dallanella strage di Capaci, Giancarlo, ex procuratore di Palermo e di Torino, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in Più su Rai3, ricorda il magistrato che per combattere Cosa Nostra ha perso la vita. “I mafiosi sopravvivono nel tempo perché la spina dorsale del loro potere sono le relazioni esterne. Oggi - ha spiegato- il pentimento è depotenziato ed in realtà è un caposaldo della lotta alla. Lanell'agendaè sempre all'ultimo posto, o non c'è, invece dovrebbe essere oggetto di specifica attenzione, laè un camaleonte e si adatta sempre al periodo. Bisognarsene con continuità. Avvelena parti legali dello Stato consistenti, quando non sono ...

