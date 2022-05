Letta boccia il Pd dei selfie e dei TikTok e vede nero: “La destra può governare per 5 anni” (Di domenica 22 maggio 2022) E’ un Enrico Letta schietto e disincantato, quello che ieri sera ha parlato a Pistoia del Pd e delle prospettive politiche del Paese. Il segretario del Partito democratico sembra credere più dei leader stessi del centrodestra, a un centrodestra unito e vincente, al punto che lancia l’allarma su una legislatura di governo sovranista e conservatrice, se la sua operazione per creare un “campo largo”, che vada da sinistra al centro, dovesse fallire. I numeri, lascia intendere Letta, parlano chiaro, e non devono ingannare più di tanto le schermaglie interne al centrodestra attuale. Letta e la destra di governo: “Non faremo la Protezione civile…” “Le prossime elezioni saranno uno spartiacque in cui tutto sarà chiaro: Salvini è stato provato al governo, si è capito cos’è, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 22 maggio 2022) E’ un Enricoschietto e disincantato, quello che ieri sera ha parlato a Pistoia del Pd e delle prospettive politiche del Paese. Il segretario del Partito democratico sembra credere più dei leader stessi del centro, a un centrounito e vincente, al punto che lancia l’allarma su una legislatura di governo sovranista e conservatrice, se la sua operazione per creare un “campo largo”, che vada da sinistra al centro, dovesse fallire. I numeri, lascia intendere, parlano chiaro, e non devono ingannare più di tanto le schermaglie interne al centroattuale.e ladi governo: “Non faremo la Protezione civile…” “Le prossime elezioni saranno uno spartiacque in cui tutto sarà chiaro: Salvini è stato provato al governo, si è capito cos’è, ...

