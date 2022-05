Legge 104, per te 105 euro in più al mese: ma occhio alla scadenza (Di domenica 22 maggio 2022) Importanti novità per quel che riguarda la Legge 104. Novità che però, come molto spesso accade, hanno una scadenza: i dettagli. La Legge 104 è senza alcun dubbio una delle leggi più importanti per quel che riguarda il nostro organigramma, panorama e sistema legislativo. Infatti è questa a riconoscere, in casi di gravi disabilità, il diritto a ricevere una prestazione economica, un supporto e un aiuto dallo Stato. Questo in realtà non è altro che quello che viene chiamato assegno di invalidità. Tale viene erogato per riconosciuta riduzione della capacità lavorativa superiore al 67% e in presenza di almeno 5 anni di contributi versati di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni. Sono però in arrivo delle novità molto importanti. Ma di che cosa si tratta e in che cosa consistono? Different euro banknotes from ... Leggi su chenews (Di domenica 22 maggio 2022) Importanti novità per quel che riguarda la104. Novità che però, come molto spesso accade, hanno una: i dettagli. La104 è senza alcun dubbio una delle leggi più importanti per quel che riguarda il nostro organigramma, panorama e sistema legislativo. Infatti è questa a riconoscere, in casi di gravi disabilità, il diritto a ricevere una prestazione economica, un supporto e un aiuto dallo Stato. Questo in realtà non è altro che quello che viene chiamato assegno di invalidità. Tale viene erogato per riconosciuta riduzione della capacità lavorativa superiore al 67% e in presenza di almeno 5 anni di contributi versati di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni. Sono però in arrivo delle novità molto importanti. Ma di che cosa si tratta e in che cosa consistono? Differentbanknotes from ...

