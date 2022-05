Lega, Salvini “Se volete far politica senza attacchi fate tessera Pd” (Di domenica 22 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Se avete voglia di fare politica comodamente senza mai essere attaccati fate la tessera del Pd. Dove anche se non dite nulla, i vostri silenzi verranno interpretati come grandi silenzi da intellettuali”. A dirlo è Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto alla scuola di Formazione politica a Milano. “Renzi – ha aggiunto il numero uno del Carroccio – ieri mi ha mandato un messaggio carino, ha avuto una accoglienza curiosa come giusto che sia. Il confronto con idee diverse dalle mie è stimolante, non tollero il pensiero unico e la censura. Portiamo attenzione a momenti della storia che in passato non hanno portato grande fortuna, se tu osi porre un dubbio sei un bersaglio”. Poi un passaggio sul Fisco: “Se qualcuno ci chiede di tornare a tassare ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Se avete voglia di farecomodamentemai essere attaccatiladel Pd. Dove anche se non dite nulla, i vostri silenzi verranno interpretati come grandi silenzi da intellettuali”. A dirlo è Matteo, leader della, intervenuto alla scuola di Formazionea Milano. “Renzi – ha aggiunto il numero uno del Carroccio – ieri mi ha mandato un messaggio carino, ha avuto una accoglienza curiosa come giusto che sia. Il confronto con idee diverse dalle mie è stimolante, non tollero il pensiero unico e la censura. Portiamo attenzione a momenti della storia che in passato non hanno portato grande fortuna, se tu osi porre un dubbio sei un bersaglio”. Poi un passaggio sul Fisco: “Se qualcuno ci chiede di tornare a tassare ...

Advertising

fattoquotidiano : Scanzi: “Renzi alla scuola della Lega? Dica una volta per tutte di voler far parte del centrodestra. Con Salvini e… - GiovaQuez : Salvini: 'Se qualcuno ha paura della pace non ha nulla a che fare con me e con la Lega'. La difesa è (quasi) sempre… - SalvatoreMerlo : Caro ufficio stampa della Lega ex nord, caro Salvini, c’è un videomaker del Foglio lì sotto dalle 9 del mattino. Da… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Lega, Salvini “Se volete far politica senza attacchi fate tessera Pd” - - Dopamine786 : RT @salvini_giacomo: Il leader di Italia Viva Matteo Renzi va alla scuola della Lega (organizzata da Armando Siri) e sostiene che 'con Matt… -