L’Australia volta pagina. Tutti i dossier (cinesi) di Albanese (Di domenica 22 maggio 2022) È il primo premier di origini non anglo-celtiche nella storia delL’Australia. La provenienza di Anthony Albanese, del resto, è facilmente intuibile dal cognome: figlio di immigrati pugliesi, nato 59 anni fa a Darlinghurst, il centro di riferimento della comunità Lgbt australiana, Albanese, sabato, ha riportato i laburisti al governo dopo un decennio di dominio dei conservatori. Stappate le bottiglie e passata la festa per la vittoria contro il primo ministro uscente, Scott Morrison, l’italo-australiano Albanese avrà un compito tutt’altro che semplice: rilanciare l’economia di un Paese in seria difficoltà. Benedetta dalle risorse naturali, L’Australia ha goduto di oltre 20 anni di crescita economica costante, sostenuta dal boom minerario e dalla domanda della Cina, nonostante un rapporto sempre più teso ... Leggi su formiche (Di domenica 22 maggio 2022) È il primo premier di origini non anglo-celtiche nella storia del. La provenienza di Anthony, del resto, è facilmente intuibile dal cognome: figlio di immigrati pugliesi, nato 59 anni fa a Darlinghurst, il centro di riferimento della comunità Lgbt australiana,, sabato, ha riportato i laburisti al governo dopo un decennio di dominio dei conservatori. Stappate le bottiglie e passata la festa per la vittoria contro il primo ministro uscente, Scott Morrison, l’italo-australianoavrà un compito tutt’altro che semplice: rilanciare l’economia di un Paese in seria difficoltà. Benedetta dalle risorse naturali,ha goduto di oltre 20 anni di crescita economica costante, sostenuta dal boom minerario e dalla domanda della Cina, nonostante un rapporto sempre più teso ...

Advertising

marcodimaio : Anthony Albanese è il nuovo premier australiano grazie alla vittoria dei laburisti. Per la prima volta l’Australia… - zazoomblog : L’Australia volta pagina. Tutti i dossier (cinesi) di Albanese - #L’Australia #volta #pagina. #Tutti - formichenews : L’Australia volta pagina. Tutti i dossier (cinesi) di Albanese L'analisi di Filippo Merli - LucaRicci02 : RT @marcodimaio: Anthony Albanese è il nuovo premier australiano grazie alla vittoria dei laburisti. Per la prima volta l’Australia sarà gu… - MauroTurri1 : RT @marcodimaio: Anthony Albanese è il nuovo premier australiano grazie alla vittoria dei laburisti. Per la prima volta l’Australia sarà gu… -