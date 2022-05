L’aria che tira: “Il diritto internazionale è carta straccia?”, Magnani infiamma Alemanno [VIDEO] (Di domenica 22 maggio 2022) Nell’ultima diretta de L’aria che tira Francesco Magnani ha infiammato Gianni Alemanno. Si alza la voce e lo studio si scalda. L’aria che tira – Francesco Magnani (La7 screenshot)Nell’ultima diretta de L’aria che tira Francesco Magnani è riuscito ad incendiare Gianni Alemanno. Vediamo insieme cosa è successo poche ore su La 7. Francesco Magnani è il giornalista di La7 che sostituisce Myrta Merlino a L’aria che tira. Durante l’ultima puntata il dibattito si è acceso, poiché ha ricevuto una notizia in diretta davvero allarmante: Le truppe russe farebbero le portando i residenti di Mariupol in Russia. Presente in studio c’era Gianni ... Leggi su specialmag (Di domenica 22 maggio 2022) Nell’ultima diretta decheFrancescohato Gianni. Si alza la voce e lo studio si scalda.che– Francesco(La7 screenshot)Nell’ultima diretta decheFrancescoè riuscito ad incendiare Gianni. Vediamo insieme cosa è successo poche ore su La 7. Francescoè il giornalista di La7 che sostituisce Myrta Merlino ache. Durante l’ultima puntata il dibattito si è acceso, poiché ha ricevuto una notizia in diretta davvero allarmante: Le truppe russe farebbero le portando i residenti di Mariupol in Russia. Presente in studio c’era Gianni ...

Advertising

UffiziGalleries : I 4 elementi sono racchiusi nella #Tribuna degli #Uffizi! La lanterna rappresenta l'elemento Aria: all'esterno è s… - LaVale8 : Ma io dico, è già il caso di accendere l'aria condizionata sui treni al mattino presto?? Sì sono la cagacazziers ch… - nonnarita50 : RT @eli57912974: Voglio leggerezza, libertà, comprensione – non trattenere nessuno, e che nessuno mi trattenga. Tutta la mia vita è una sto… - CarriaggioM : RT @peppeprovenzano: Ricordate il piccolo Giuseppe Di Matteo? Sì, certo. Era di #Altofonte, paese che che ha bisogno d’aria nuova. In piaz… - Roberto52585862 : RT @eli57912974: Voglio leggerezza, libertà, comprensione – non trattenere nessuno, e che nessuno mi trattenga. Tutta la mia vita è una sto… -

Juve, zero tiri per chiudere una stagione da dimenticare. Ora si cambia: Di Maria e Pogba per la svolta Nei fatti l'offerta della Juve è stata formalizzata questa settimana in attesa di un suo sì definitivo che ancora non è arrivato per quanto sia nell'aria: 8 milioni netti più bonus a sfondare ... Salernitana, è la notte dei miracoli, comunque vada (Macte animo!) ...per tutta l'aria. Una domenica in cui il silenzio dei giusti vince pure sul chiasso del lungomare, quando con l'estate ormai alle porte scalpita nelle vene quella frenesia di andarsene a mare. E che ... La7 Nei fatti'offerta della Juve è stata formalizzata questa settimana in attesa di un suo sì definitivoancora non è arrivato per quanto sia nell': 8 milioni netti più bonus a sfondare ......per tutta. Una domenica in cui il silenzio dei giusti vince pure sul chiasso del lungomare, quando con'estate ormai alle porte scalpita nelle vene quella frenesia di andarsene a mare. E... L'Aria che Tira - Puntata 20/05/2022