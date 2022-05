La Val Sedornia | alla scoperta di un paradiso naturale fra vette e Celti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 maggio 2022) La Valappare come un vero e proprionascosto all’ombra dei Monti Barbarossa e Vigna Vaga. Attraversata dal torrente omonimo e accessibile sia da Tezzi Alti che dagli Spiazzi di Gromo, la vta prende con ogni probabilità il nome dal termine romano “Saturnia” che conferma il legame che unisce la zona al fattore religioso. Se il richiamo al dio Saturno conferma come l’area fosse abitata già in epoca imperiale, la presenza umana va data ancor più anticamente come confermato dal masso erratico situato all’interno dello “Spias de Martisola”. Secondo alcuni studi il macigno sarebbe stato utilizzato come altare per sacrifici a cavallo fra il terzo e il primo millennio avanti Cristo, una datazione che farebbe pensare a un utilizzo da parte deie dei celebri sacerdoti ...