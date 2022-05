La Turchia vuole trattare e alza la posta su Finlandia e Svezia nella Nato (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag — In occasione della svolta geopolitica maggiormente importante degli ultimi decenni, determinata dalla richiesta ufficiale di entrata nella Nato “senza indugi” da parte di Finlandia e Svezia, due nazioni storicamente “neutrali” ed abituate alla cooperazione economica e militare sia con Mosca che con la stessa alleanza atlantica, la Turchia ha assunto un atteggiamento dubbioso ed ostile, che apparentemente potrebbe determinare l’impossibilità di adesione dei due Stati, dato che per accettare la richiesta è necessaria l’unanimità di tutti i 30 componenti attuali dell’alleanza. La Turchia ostile verso Svezia e Finlandia Per molti osservatori le parole ferme e decise di Erdogan appaiono come una linea rossa invalicabile, determinata dalla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag — In occasione della svolta geopolitica maggiormente importante degli ultimi decenni, determinata dalla richiesta ufficiale di entrata“senza indugi” da parte di, due nazioni storicamente “neutrali” ed abituate alla cooperazione economica e militare sia con Mosca che con la stessa alleanza atlantica, laha assunto un atteggiamento dubbioso ed ostile, che apparentemente potrebbe determinare l’impossibilità di adesione dei due Stati, dato che per accettare la richiesta è necessaria l’unanimità di tutti i 30 componenti attuali dell’alleanza. Laostile versoPer molti osservatori le parole ferme e decise di Erdogan appaiono come una linea rossa invalicabile, determinata dalla ...

Advertising

IlPrimatoN : Ankara ostile verso l'ingresso Nato di Finlandia e Svezia: un bluff di Erdogan per trattare con gli Usa? ?? Tomma… - fra_lau16 : RT @dlfabbri: Nuova puntata di 9 minuti dedicata a cosa chiede la Turchia per dire sì a Svezia e Finlandia nella Nato - rosyros1962 : RT @dlfabbri: Nuova puntata di 9 minuti dedicata a cosa chiede la Turchia per dire sì a Svezia e Finlandia nella Nato - Frankf1842 : RT @GiovanniPaglia: La Turchia vuole mano libera contro i curdi, più di quanto già abbia, in cambio del via libera a Svezia e Finlandia nel… - ArielLion00 : RT @Giul_Granato: Con Svezia e Finlandia nella NATO a rischiare più insicurezza saranno i curdi oggi reclamati dalla Turchia, che vuole tro… -