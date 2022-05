La situazione nel Donbass diventa sempre più difficile | l’esercito russo intensifica gli attacchi

(Di domenica 22 maggio 2022) «Lanelè estremamente», poiché la Russia hato glia Sloviansk e Severodonetsk. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno. «Le forze armate ucraine stanno frenando questa offensiva. Ogni giorno che i nostri difensori ostacolano i piani offensivi della Russia, interrompendoli, è un contributo concreto all’avvicinarsi del giorno che tutti noi non vediamo l’ora arrivi e per cui lottiamo: il Giorno della Vittoria», ha detto., le parole di Zelensky «Nessun attacco; né con i missili nella regione di Rivne, né con l’artiglieria nella regione di Kharkiv o Sumy, né con tutte le possibili armi nel, daranno alla Russia alcun risultato», ha aggiunto. ...

