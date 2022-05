La situazione ne Donbass diventa sempre più difficile: l’esercito russo intensifica gli attacchi (Di domenica 22 maggio 2022) «La situazione nel Donbass è estremamente difficile», poiché la Russia ha intensificato gli attacchi a Sloviansk e Severodonetsk. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno. «Le forze armate ucraine stanno frenando questa offensiva. Ogni giorno che i nostri difensori ostacolano i piani offensivi della Russia, interrompendoli, è un contributo concreto all’avvicinarsi del giorno che tutti noi non vediamo l’ora arrivi e per cui lottiamo: il Giorno della Vittoria», ha detto. Donbass, le parole di Zelensky «Nessun attacco russo; né con i missili nella regione di Rivne, né con l’artiglieria nella regione di Kharkiv o Sumy, né con tutte le possibili armi nel Donbass, daranno alla Russia alcun risultato», ha aggiunto. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 22 maggio 2022) «Lanelè estremamente», poiché la Russia hato glia Sloviansk e Severodonetsk. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno. «Le forze armate ucraine stanno frenando questa offensiva. Ogni giorno che i nostri difensori ostacolano i piani offensivi della Russia, interrompendoli, è un contributo concreto all’avvicinarsi del giorno che tutti noi non vediamo l’ora arrivi e per cui lottiamo: il Giorno della Vittoria», ha detto., le parole di Zelensky «Nessun attacco; né con i missili nella regione di Rivne, né con l’artiglieria nella regione di Kharkiv o Sumy, né con tutte le possibili armi nel, daranno alla Russia alcun risultato», ha aggiunto. ...

