La sfida di Gerrard, giudice Premier: fermare Guardiola per dimenticare Demba Ba (Di domenica 22 maggio 2022) Alla fine i protagonisti sono gli stessi: Manchester City, Liverpool, Gerrard. Quel che cambia è il contesto. Nel 2014 il Liverpool non vinceva il titolo da 24 anni, il City era l’inseguitrice e veniva da un secondo posto, Steven Gerrard vestiva il suo ruolo in campo. Da quella scivolata beffarda contro il Chelsea è cambiata la sua carriera, ma ha posticipato solo il ritorno al titolo alla guida di uno Jurgen Klopp che sintetizza l’ultimo giro di giostra con una frase delle sue: “Peccato che Stevie non giochi“. Steven Gerrard sarà in panchina alla guida dell’Aston Villa, giudice Premier nell’ultima giornata contro il Manchester City. Un punto separa Citizens dai Reds che si affidano all’uomo più rappresentativo della loro storia recente, che sogna lo sgambetto per chiudere la pagina più dolorosa ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Alla fine i protagonisti sono gli stessi: Manchester City, Liverpool,. Quel che cambia è il contesto. Nel 2014 il Liverpool non vinceva il titolo da 24 anni, il City era l’inseguitrice e veniva da un secondo posto, Stevenvestiva il suo ruolo in campo. Da quella scivolata beffarda contro il Chelsea è cambiata la sua carriera, ma ha posticipato solo il ritorno al titolo alla guida di uno Jurgen Klopp che sintetizza l’ultimo giro di giostra con una frase delle sue: “Peccato che Stevie non giochi“. Stevensarà in panchina alla guida dell’Aston Villa,nell’ultima giornata contro il Manchester City. Un punto separa Citizens dai Reds che si affidano all’uomo più rappresentativo della loro storia recente, che sogna lo sgambetto per chiudere la pagina più dolorosa ...

Advertising

jumanji_1900 : @FBiasin Col City che sfida Gerrard... - majewsky2000 : Lo scudetto in premier si decide all’ultima giornata e indovinate chi sfida il Manchester City ? L’Aston Villa di Gerrard ?????? - sportli26181512 : Gerrard arbitro della lotta per la Premier: sfida Liverpool e City nelle ultime due, otto anni dopo lo scivolone: L… - cmdotcom : #Gerrard arbitro della lotta per la #PremierLeague: sfida #Liverpool e #City nelle ultime due, otto anni dopo lo sc… -