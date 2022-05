La rotta delle armi a Kiev, blindati nascosti sotto i teli (Di domenica 22 maggio 2022) Continua senza soste il flusso di aiuti militari offerti all'Ucraina da 31 nazioni, tutte quelle della Nato più l'Australia, ma mentre i primi lotti di armamenti concernevano... Leggi su ilmattino (Di domenica 22 maggio 2022) Continua senza soste il flusso di aiuti militari offerti all'Ucraina da 31 nazioni, tutte quelle della Nato più l'Australia, ma mentre i primi lotti di armamenti concernevano...

Advertising

FedericoCiacca3 : RT @AnnoBiblico: 'Bisogna che ci dedichiamo con maggiore impegno alle cose che abbiamo ascoltato, per non andare fuori rotta!' (Eb 2,1). A… - Psychxistential : RT @AnnoBiblico: 'Bisogna che ci dedichiamo con maggiore impegno alle cose che abbiamo ascoltato, per non andare fuori rotta!' (Eb 2,1). A… - albetteraty : Domenica mattina, mi sveglio, guardo il telefono e noto che c'è una notifica di WhatsApp. Messaggio di cliente di 3… - dormi_e_sogna : Da una settima mi si è rotta la tv. Gli esperti delle scimmie sono partiti già all’attacco? - AnnoBiblico : 'Bisogna che ci dedichiamo con maggiore impegno alle cose che abbiamo ascoltato, per non andare fuori rotta!' (Eb 2… -