La rivoluzione ormai alle porte: il Napoli corre un rischio (Di domenica 22 maggio 2022) Seppur la partita avesse poco da dare e raccontare alla vigilia, il Napoli teneva ad affermarsi nella trasferta di La Spezia per concludere al meglio il campionato. Una stagione per certi tratti movimentata, il cui la squadra partenopea si è vista a un passo dal tanto agognato Scudetto. Fatta di alti e bassi, fra delusioni e rammarichi per sconfitte e addii. Proprio quest’ultimi rappresentano a pieno una costante non solo per il Napoli, ma per un po’ tutta la Serie A. Le scadenze di contratto e i parametro zero che caratterizzano ormai le più recenti finestre di mercato, inclusa quella alle porte che vedrà partire molti calciatori fra i cui Kessié, Dybala, Belotti e Insigne. Tutti calciatori che hanno hanno avuto un certo peso specifico per il proprio club, e non è da meno Lorenzo Insigne, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Seppur la partita avesse poco da dare e raccontare alla vigilia, ilteneva ad affermarsi nella trasferta di La Spezia per concludere al meglio il campionato. Una stagione per certi tratti movimentata, il cui la squadra partenopea si è vista a un passo dal tanto agognato Scudetto. Fatta di alti e bassi, fra delusioni e rammarichi per sconfitte e addii. Proprio quest’ultimi rappresentano a pieno una costante non solo per il, ma per un po’ tutta la Serie A. Le scadenze di contratto e i parametro zero che caratterizzanole più recenti finestre di mercato, inclusa quellache vedrà partire molti calciatori fra i cui Kessié, Dybala, Belotti e Insigne. Tutti calciatori che hanno hanno avuto un certo peso specifico per il proprio club, e non è da meno Lorenzo Insigne, ...

Advertising

RomanatoM : RT @MeleoFernando: @LucianoBarraCar @PaolaSimonin Se non si verifica tra poco, ci sarà rivoluzione. L'aria ormai è pesante, devono inventar… - Crj27044902 : @gvighini Ormai siamo abituati. Ogni anno è una rivoluzione. Io infatti sono felice della retrocessione del Genoa,… - GianlucaTrieste : @VauroSenesi la bandiera sui carri russi è la stessa che questo signore vorrebbe veder sventolare anche in italia..… - sotirias : RT @MeleoFernando: @LucianoBarraCar @PaolaSimonin Se non si verifica tra poco, ci sarà rivoluzione. L'aria ormai è pesante, devono inventar… - Piero42395724 : RT @MeleoFernando: @LucianoBarraCar @PaolaSimonin Se non si verifica tra poco, ci sarà rivoluzione. L'aria ormai è pesante, devono inventar… -