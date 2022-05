La profuga ucraina rovinafamiglie: la accolgono in casa e “ruba” il marito (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag — L’incubo di tutte le madri di famiglia occidentali è costituito dall’algida biondona dell’Est che — magari con l’attenuante dell’essere in fuga dalla guerra — ammalia il marito e se lo porta via facendosi pure intestare beni e proprietà; incubo che va a braccetto con la battutaccia, circolata di frequente dall’inizio dell’invasione russa in ucraina, sull’opportunità di ospitare un’avvenente profuga con la speranza di ricavarne una relazione non esattamente platonica. La profuga ucraina rovinafamiglie L’incubo è diventato realtà per Lorna Ganett, 28enne britannica di Bardfort (West York) che si è vista soffiare il marito da sotto il naso da Sofiia Karkadym, 22enne profuga ucraina scappata da Lviv dopo l’inizio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag — L’incubo di tutte le madri di famiglia occidentali è costituito dall’algida biondona dell’Est che — magari con l’attenuante dell’essere in fuga dalla guerra — ammalia ile se lo porta via facendosi pure intestare beni e proprietà; incubo che va a braccetto con la battutaccia, circolata di frequente dall’inizio dell’invasione russa in, sull’opportunità di ospitare un’avvenentecon la speranza di ricavarne una relazione non esattamente platonica. LaL’incubo è diventato realtà per Lorna Ganett, 28enne britannica di Bardfort (West York) che si è vista soffiare ilda sotto il naso da Sofiia Karkadym, 22ennescappata da Lviv dopo l’inizio ...

