La previsione del politologo vicino al Cremlino Dmitrij Suslov: «È una guerra Russia-Nato: avanti ancora un anno, poi una ripresa violenta» (Di domenica 22 maggio 2022) «L’Occidente vuole una sconfitta russa e non è disposto a sottoscrivere un accordo per noi accettabile», queste le parole di Dmitrij Suslov, direttore del Centro studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca, ritenuto vicino al Cremlino. Oggi, 22 maggio, ha rilasciato un’intervista al corrispondente a Berlino del Corriere della Sera Paolo Valentino. Secondo Suslov, non potrà mai esserci un vero negoziato di pace se l’Ucraina non verrà incontro alle richieste della Russia che sono, «come minimo», il «riconoscimento della Crimea in quanto parte della Federazione russa e del Donbass in quanto non parte dell’Ucraina. Molto probabilmente solleverà anche il problema di Cherson e altre zone controllate dalle truppe russe. Se la posizione occidentale è questa, ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) «L’Occidente vuole una sconfitta russa e non è disposto a sottoscrivere un accordo per noi accettabile», queste le parole di, direttore del Centro studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca, ritenutoal. Oggi, 22 maggio, ha rilasciato un’intervista al corrispondente a Berlino del Corriere della Sera Paolo Valentino. Secondo, non potrà mai esserci un vero negoziato di pace se l’Ucraina non verrà incontro alle richieste dellache sono, «come minimo», il «riconoscimento della Crimea in quanto parte della Federazione russa e del Donbass in quanto non parte dell’Ucraina. Molto probabilmente solleverà anche il problema di Cherson e altre zone controllate dalle truppe russe. Se la posizione occidentale è questa, ...

Advertising

ParliamoDiNews : La previsione del politologo vicino al Cremlino Dmitrij Suslov: «È una guerra Russia-Nato: avanti ancora un anno, p… - IvanBernini4 : @prokofiev95 GIA'....tra 40 o 50 anni noi settantenni non ci saremo piu'.....bella previsione novello Nostradamus del c.....o!! - Marcodplodz : @konomoronao @ItalianPolitics No. Venivano addestrati in previsione di quello che poi è effettivamente avvenuto, l’… - SAponticelli : 2/7 “Lo Stato italiano è una Repubblica democratica laica e aconfessionale, senza cioè una religione ufficiale, seb… - milan_corner : RT @peppe_roncino: @_Dengis Allegri è questo. Nel 2022 recupereremo molti punti, non per un miglioramento del gioco, ma della condizione fi… -