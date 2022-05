La politica fibrilla per quel post (non suo) che Grillo ha rilanciato con una frase antipopulista di Einstein (Di domenica 22 maggio 2022) Si intitola «La maggioranza è sempre in errore» il nuovo post pubblicato sul blog di Beppe Grillo, che il fondatore del M5s ha rilanciato sui social mentre il MoVimento è alle prese con lo scontro nella maggioranza di governo in particolare sull’invio delle armi in Ucraina. Su Twitter, Grillo ha rilanciato l’articolo a firma di Paul Rulkens con una citazione attribuita ad Albert Einstein in cui si dice: «Colui che segue la folla non andrà mai più lontano della folla. Colui va da solo sarà più probabile che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato». Un messaggio che pare diretto ai vertici del M5s, con Giuseppe Conte che fino a pochi giorni fa cercava faticosamente di confermare la disponibilità a far parte del cosiddetto “campo largo” assieme al Pd, dopo aver accusato agli ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) Si intitola «La maggioranza è sempre in errore» il nuovopubblicato sul blog di Beppe, che il fondatore del M5s hasui social mentre il MoVimento è alle prese con lo scontro nella maggioranza di governo in particolare sull’invio delle armi in Ucraina. Su Twitter,hal’articolo a firma di Paul Rulkens con una citazione attribuita ad Albertin cui si dice: «Colui che segue la folla non andrà mai più lontano della folla. Colui va da solo sarà più probabile che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato». Un messaggio che pare diretto ai vertici del M5s, con Giuseppe Conte che fino a pochi giorni fa cercava faticosamente di confermare la disponibilità a far parte del cosiddetto “campo largo” assieme al Pd, dopo aver accusato agli ...

