La Nazione | per lanciare una bomba carta | un tifoso del Napoli rischia di perdere la mano

La Nazione riporta notizie sugli incidenti accaduti dopo il fischio finale di Spezia Napoli Un tifoso del Napoli è rimasto gravemente ferito e rischia di perdere una mano a causa dello scoppio della bomba carta che voleva lanciare: è questo l'episodio più grave di una giornata amara per il calcio con incidenti durante e dopo Spezia-Napoli. Dopo gli scontri avvenuti al Picco, durante l'ultima di campionato degli azzurri infatti, ci sono stati altri incidenti al d'infuori dell'impianto che sono proseguiti in stazione. Prosegue il quotidiano: Doveva essere una giornata di festa, l'ultima partita del campionato tra due squadre soddisfatte dei rispettivi obiettivi ottenuti (la salvezza per lo Spezia,

