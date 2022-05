La mostra di Jago a Palazzo Bonaparte | affascinante e imperdibile

Leggi su lopinionista

ROMA – Inaugurata il 13 marzo la personale del grande scultore frosinate che sta conquistando il mondo con il suo Classicismo contemporaneo, sarà visitabile fino al 3 luglio e per chiunque si trovi a passare per Roma è doveroso visitarla per scoprire la maestria che ha reso unico questo giovane artista fuori dagli schemi, molto social e per questo deciso fin dall'inizio a costruirsi la carriera con le proprie mani, senza cercare appoggi, senza cercare sostegno bensì credendo semplicemente in se stesso. E così, come in tutte le storie di persone e di personaggi che hanno determinato da sole il proprio destino, le strade si sono aperte spontaneamente, anzi per meglio dire spalancate perchéa soli ventisei anni è stato invitato da Vittorio Sgarbi a partecipare alla Biennale di Venezia cominciando da quel momento ...