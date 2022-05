La lotteria degli scontrini cambia dopo il flop | l’ipotesi della riforma | diventerà come il Gratta e vinci

(Di domenica 22 maggio 2022) La, nel tentativo di rimediare alprima versione soprattutto in chiave anti evasione,scrive oggi Andrea Bassi su Il Mattino. Adesso il governo avrebbe intenzione di rilanciare l’iniziativa dicendo addio al codice a barre, addio all’attesa per sapere se ci si è aggiudicati, o meno, il premio settimanale, mensile o annuale. Con la nuova “” si farà tutto istantaneamente. Launa sorta di. Il ministero dell’Economia ha già preparato una norma che potrebbe essere inseritaemendamento all’interno del decreto sul Pnrr. Secondo il ...

Lascontrini cambia, nel tentativo di rimediare al flop della prima versione soprattutto in chiave anti evasione, come scrive oggi Andrea Bassi sul Mattino . Adesso il governo avrebbe ...Lascontrini, insomma, diventerà 'istantanea'. LE TAPPE Il Tesoro ha già preparato una norma che avrebbe dovuto essere inserita nel testo originario del decreto sulle semplificazioni ...Doveva essere uno dei principali strumenti anti-evasione. Finora è stato un flop. Ma adesso il governo ha intenzione di “rilanciare” la lotteria degli scontrini. Basta con il codice a barre da present ...Il governo punta a modificare la formula introducendo un sistema a estrazione con vincite istantanee da verificare tramite QrCode. L’attuale modello non ha funzionato ...