La Liga denuncia il PSG alla UEFA per il caso Mbappè (Di domenica 22 maggio 2022) «Di fronte al possibile annuncio della permanenza di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain, la Liga vuole affermare che questo tipo di accordi minaccia la sostenibilità economica del calcio europeo, mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e l’integrità sportiva nel medio termine, non solo le competizioni europee, ma anche dai nostri campionati L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 22 maggio 2022) «Di fronte al possibile annuncio della permanenza di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain, lavuole affermare che questo tipo di accordi minaccia la sostenibilità economica del calcio europeo, mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e l’integrità sportiva nel medio termine, non solo le competizioni europee, ma anche dai nostri campionati L'articolo

