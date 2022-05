La Juventus vince la sua seconda Champions League – 22 maggio 1996 – VIDEO (Di domenica 22 maggio 2022) 22 maggio 1996: a Roma la Juventus alza al cielo la sua seconda Champions League, battendo in finale l’Ajax ai calci di rigore Roma è sempre stata una città particolarmente fortunata per la Juventus. Lo è stata soprattutto dopo il 22 maggio 1996, il giorno dei giorni. Il giorno che ogni tifoso bianconero ricorderà per sempre. E i ricordi della notte dell’Olimpico li tramanderà, di generazione in generazione. Nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma la Juventus disputa la finale di Champions League. Marcello Lippi e la sua truppa affrontano l’Ajax, detentrice del titolo, di Van Gaal. Madama, in maglia gialloblù, sblocca la partita dopo dodici minuti con un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) 22: a Roma laalza al cielo la sua, battendo in finale l’Ajax ai calci di rigore Roma è sempre stata una città particolarmente fortunata per la. Lo è stata soprattutto dopo il 22, il giorno dei giorni. Il giorno che ogni tifoso bianconero ricorderà per sempre. E i ricordi della notte dell’Olimpico li tramanderà, di generazione in generazione. Nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma ladisputa la finale di. Marcello Lippi e la sua truppa affrontano l’Ajax, detentrice del titolo, di Van Gaal. Madama, in maglia gialloblù, sblocca la partita dopo dodici minuti con un ...

