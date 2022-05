La flotta delle Ong sfrutta gli effetti della guerra: gli affaristi dell'immigrazione (Di domenica 22 maggio 2022) La carenza di grano e la crisi economica causate dalla guerra in Ucraina sta attanagliando i principali paesi di origine e di transito esportatori di migranti clandestini. La situazione sulla sponda sud del Mediterraneo comincia a essere incontrollabile. In Egitto, Tunisia, Libia e in parte in Algeria la fame, la mancanza di materie prime dovuto al blocco delle navi russe e ucraine, ma anche alla chiusura di Shanghai per la nuova ondata pandemica e l'inflazione dovuta all'aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali americane ed europee, spingono a incrementare la migrazione della propria popolazione. A essa si sovrappone l'invasione di centinaia di migliaia di subsahariani, pronti a pagare il pizzo ai mercanti di esseri umani per essere portati ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) La carenza di grano e la crisi economica causate dallain Ucraina sta attanagliando i principali paesi di origine e di transito esportatori di migranti clandestini. La situazione sulla sponda sud del Mediterraneo comincia a essere incontrollabile. In Egitto, Tunisia, Libia e in parte in Algeria la fame, la mancanza di materie prime dovuto al blocconavi russe e ucraine, ma anche alla chiusura di Shanghai per la nuova ondata pandemica e l'inflazione dovuta all'aumento dei tassi di interesse da partebanche centrali americane ed europee, spingono a incrementare la migrazionepropria popolazione. A essa si sovrappone l'invasione di centinaia di migliaia di subsahariani, pronti a pagare il pizzo ai mercanti di esseri umani per essere portati ...

