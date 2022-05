La Faz: “è con passione e senso d’appartenenza che l’Eintracht ha vinto. Tifosi al centro del progetto” (Di domenica 22 maggio 2022) Lungo articolo della Faz sull’Eintracht Francoforte che mercoledì sera ha conquistato l’Europa League ai rigori battendo i Glasgow Rangers. E che in precedenza aveva eliminato il Barcellona con l’invasione dei Tifosi al Camp Nou. La Faz scrive che per le strade di Francoforte e della regione dell’Assia si è assistito alle scene di festeggiamento viste in occasione dei Mondiali vinti dalla Germania. l’Eintracht è per Francoforte e alcune regioni dell’Assia ciò che la nazionale di calcio era una volta per la Germania e vuole essere di nuovo: l’istituzione con cui si identificano le masse, l’istituzione dietro la quale la società si raduna. La Faz prova a descrivere il modello Eintracht che mercoledì ha avuto i suoi simboli nel portiere Trapp e nell’attaccante Borré. Un buon calciomercato non spiega come mai l’Europa League sia stata ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Lungo articolo della Faz sulFrancoforte che mercoledì sera ha conquistato l’Europa League ai rigori battendo i Glasgow Rangers. E che in precedenza aveva eliminato il Barcellona con l’invasione deial Camp Nou. La Faz scrive che per le strade di Francoforte e della regione dell’Assia si è assistito alle scene di festeggiamento viste in occasione dei Mondiali vinti dalla Germania.è per Francoforte e alcune regioni dell’Assia ciò che la nazionale di calcio era una volta per la Germania e vuole essere di nuovo: l’istituzione con cui si identificano le masse, l’istituzione dietro la quale la società si raduna. La Faz prova a descrivere il modello Eintracht che mercoledì ha avuto i suoi simboli nel portiere Trapp e nell’attaccante Borré. Un buon calciomercato non spiega come mai l’Europa League sia stata ...

