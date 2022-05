La donna per me, Alessandra Mastronardi e Andrea Arcangeli alla prova di una commedia romantica (Di domenica 22 maggio 2022) Lunedì 23 maggio alle ore 21.15 arriva in prima tv su Sky Cinema Uno La donna per me. Il lungometraggio sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Si tratta di una commedia romantica scritta e diretta da Marco Martani già sceneggiatore dei grandi successi: Ex, Maschi contro Femmine, Femmine contro Maschi, La mafia uccide solo d’estate, Se Dio vuole e tanti altri. Il film è una produzione di Lucky Red con Rai Cinema e in collaborazione con Sky Cinema. Nella pellicola il regista ha voluto affrontare un tema molto comune ovvero quello della paura che può nascere improvvisamente davanti a un impegno di vita importante, ad esempio il matrimonio, e lo fa utilizzando tanto umorismo e leggerezza. Cosa succede quando i dubbi iniziano a prendere il sopravvento in prossimità di una scelta che suggellerà un “per sempre”? Ad ... Leggi su velvetmag (Di domenica 22 maggio 2022) Lunedì 23 maggio alle ore 21.15 arriva in prima tv su Sky Cinema Uno Laper me. Il lungometraggio sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Si tratta di unascritta e diretta da Marco Martani già sceneggiatore dei grandi successi: Ex, Maschi contro Femmine, Femmine contro Maschi, La mafia uccide solo d’estate, Se Dio vuole e tanti altri. Il film è una produzione di Lucky Red con Rai Cinema e in collaborazione con Sky Cinema. Nella pellicola il regista ha voluto affrontare un tema molto comune ovvero quello della paura che può nascere improvvisamente davanti a un impegno di vita importante, ad esempio il matrimonio, e lo fa utilizzando tanto umorismo e leggerezza. Cosa succede quando i dubbi iniziano a prendere il sopravvento in prossimità di una scelta che suggellerà un “per sempre”? Ad ...

