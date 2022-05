La bestialità dei tifosi della Lazio che in curva insultano lo steward nero VIDEO

(Di domenica 22 maggio 2022) Il livello di barbarie da tempo ha superato la soglia d’allarme. Negli stadi italiani e ovviamente fuori. Gli stadi sono lo specchiasocietà italiana. Circola sui social questogirato ieri all’Olimpico nel corso di-Verona conche urlanoall’indirizzo di unoche è. Disgustoso, l’ennesimo episodio razzista. Continueranno finché i club non decideranno di cominciare a trattare seriamente un’emergenza che sta diventando drammatica. Le solite merde umane@OfficialSSvergognatevi pic.twitter.com/OyhFeg0Ll7 — A.C (@AndreaC 1998 ) May 22, 2022 L'articolo ilNapolista.

