Juventus, scoppia il caso Ramsey: la situazione degenera, Agnelli furioso (Di domenica 22 maggio 2022) La Juve è rimasta delusa dalla finale di Europa League, con Ramsey che ha fatto perdere i Rangers e dunque dovrà tornare a Torino. Ci sono alcuni giocatori che diventano a tutti gli effetti un vero e proprio incubo per la società di appartenenza, sicuramente per colpa di queste dato che gli fanno firmare dei contratti a dir poco faraonici, rendendo così impossibile poi una loro cessione futura, ed è quello che è successo alla Juventus con il caso legato al gallese Aaron Ramsey, un giocatore che avrebbe dovuto far fare il salto di qualità in bianco e nero in macchina in realtà si è rivelato solamente una zavorra. Aaron Ramsey Juventus (Ansa Foto)Quando la Juventus ha deciso di acquistare a parametro zero le prestazioni del gallese Aaron Ramsey, erano ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 22 maggio 2022) La Juve è rimasta delusa dalla finale di Europa League, conche ha fatto perdere i Rangers e dunque dovrà tornare a Torino. Ci sono alcuni giocatori che diventano a tutti gli effetti un vero e proprio incubo per la società di appartenenza, sicuramente per colpa di queste dato che gli fanno firmare dei contratti a dir poco faraonici, rendendo così impossibile poi una loro cessione futura, ed è quello che è successo allacon illegato al gallese Aaron, un giocatore che avrebbe dovuto far fare il salto di qualità in bianco e nero in macchina in realtà si è rivelato solamente una zavorra. Aaron(Ansa Foto)Quando laha deciso di acquistare a parametro zero le prestazioni del gallese Aaron, erano ...

