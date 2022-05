Advertising

cmdotcom : #Juve mania: fine di un'agonia. Il ritorno di #Allegri è stato un fallimento! Se non si cambia mentalità non baster… -

Calciomercato.com

E' ladi un'epoca, ladi un'era che dopo aver visto i congedi di Barzagli e Buffon prima lascia il solo Bonucci adesso, probabilmente l'anello più debole di uno dei reparti difensivi più ...È la, indiscutibilmente, di un'era. Era dai tempi di Delneri che la Vecchia Signora non si congedava a mani vuote. Una stagione iniziata malissimo e terminata, purtroppo, male. Dispiace, perché ... Juvemania: fine di un'agonia. L'Allegri-bis è stato un fallimento! Senza cambio mentalità non basteranno Pogba e Di Maria Risultato che passa in secondo piano. Juventus-Lazio verrà ricordata negli annali più che per l’importanza della partita in se stessa (la classica gara di fine stagione che non ha più nulla da dire o ...Fine di un’era. La Juventus perde la finale di Coppa Italia contro l’Inter e certifica, senza appello, la sua prima stagione a “zero titoli” dopo 10 lunghi anni di trionfi. È la fine, indiscutibilment ...